Ritorna il concorso “Fotografa la festa del Mandorlo in Fiore”, ideato da Domenico Vecchio e promosso dalla testata giornalistica online AgrigentoOggi. Quest’anno l’iniziativa, che si ispira alla gioia della festa, ai colori della primavera e alla concordia tra i popoli, conterrà una nuova categoria: “Miglior Foto – Talento Femminile”. Un premio speciale proposto in collaborazione con TUA (Trasporti Urbani Agrigento).

La foto vincitrice di questa categoria diventerà parte integrante delle campagne promozionali di TUA previste in occasione di “Agrigento Capitale della Cultura 2025” e dell’edizione del Mandorlo in Fiore del prossimo anno.

Come sempre, l’obiettivo del concorso è promuovere il turismo del territorio attraverso la bellezza degli scatti fotografici dei partecipanti. I concorrenti avranno la possibilità di pubblicare le proprie foto direttamente sulla App del Comune di Agrigento, nella sezione dedicata a “Fotografa la festa del Mandorlo in Fiore”. Verranno premiate le migliori foto a colori, in bianco e nero e quelle che ritraggono destinazioni turistiche ad Agrigento.

Come sempre i riconoscimenti andranno alla migliore foto a colori, in bianco e nero e per la migliore destinazione turistica, ai quali si aggiungerà il premio speciale “Miglior Foto – Talento Femminile”.

Le immagini vincitrici delle edizioni precedenti del concorso sono state esposte alla Bit di Milano e vengono donate gratuitamente a enti e associazioni che si occupano della promozione turistica. Le fotografie mostrano la straordinaria festa con dettagli che solo i fotografi sanno catturare, rendendo gli scatti dei partecipanti davvero unici e sorprendenti.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Federalberghi, il Distretto Turistico Valle dei Templi e TUA (Trasporti Urbani Agrigento). Questo il link per caricare le foto in concorso: https://agrigento.comune.digital/fotografa-il-mandorlo-fiore-1