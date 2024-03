Domenica 10 marzo, in memoria di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale scomparso in un incidente aereo il 10 marzo 2019 una giornata a ingresso gratuito nei parchi archeologici, musei e siti della Regione.

E’ previsto un concerto gratuito che avrà luogo alle ore 12:15 presso “l’Agorà dei Sensi” del Giardino Sensoriale: l’esibizione, dal titolo “Itinerari Siciliani” riguarda un progetto artistico di solo voce e violoncello con musiche originali e di autori siciliani eseguite dal duo Eleonora Tabbì e Mauro Cottone. Uno sguardo al passato e al presente con rivisitazioni del tutto personali di alcuni brani della nostra tradizione e altri di autori contemporanei. Tra gli autori: Rosa Balistreri, Franco Battiato, Pino Veneziano, Etta Scollo, i Kunzertu, Franco Li Causi, Mauro Cottone.

Sempre il 10 marzo alle 15 il Parco invita tutti gli amanti dei paesaggi naturali e gli appassionati di archeologia a scoprire l’area archeologica della Rupe Atenea nel corso di una passeggiata con visita didattica gratuita condotta dagli archeologi di CoopCulture,che si svolgerà lungo il tratto della collina compreso tra l’area del baluardo a tenaglia e la chiesa di San Biagio.L’esperienza avrà inizio presso il parcheggio del cimitero di Bonamorone alle 15 e terminerà entro le ore 18. L’itinerario di visita si focalizzerà sulle maggiori attrazioni archeologiche dell’area come il baluardo a tenaglia, l’area sacra di porta I, il santuario rupestre fuori dalle mura recentemente restaurato e il tempio C detto di Demetra, convertito in chiesa dedicata a San Biagio. Dopo aver visitato l’interno della chiesa, gli ospiti potranno ammirare il tramonto sulla Valle dei Templi da un punto di visita privilegiato. La durata dell’esperienza – gratuita- è di circa 3 ore, l’itinerario non prevede il pagamento di un biglietto d’ingresso al sito.

Presso il Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo di Agrigento per celebrare al meglio il ricordo di Sebastiano Tusa, studioso che si è impegnato in prima linea per ampliare le conoscenze sul tema della preistoria siciliana e che ha prodotto come lascito alla comunità scientifica una moltitudine di pubblicazioni in questo ambito, è prevista una speciale visita didattica dedicata alla scoperta del patrimonio archeologico proveniente dai più importanti siti preistorici della provincia di Agrigento seguita da uno speciale concerto.Le visite didattiche sono previste alle 19 e alle 19,30 mentre il concerto “Prima dei Greci: racconti di vita e di morte agli albori della civiltà” inizierà alle 20

All’interno dell’Area Archeologica di Eraclea Minoa, un ciclo di laboratori destinato ai più piccoli per imparare a rispettare la natura partendo dalla storia classica per arrivare ai giorni nostri. Domenica 10 al via “Classico verde” attività curata da CoopCulture, gestore dei servizi aggiuntivi, in collaborazione con Orto Capovolto dedicato ai bambini tra i 4 e i 10 anni. Nel corso delle attività i più piccoli prenderanno confidenza con alcune piante e alberi che crescono rigogliose in questi luoghi fin dall’epoca greca, inoltre impareranno ad apprezzare il valore universale dell’acqua presso tutti i popoli di ogni tempo e creeranno un mini orto fai da te. Domenica 10 marzo alle 10,30 si comincia con FacciaNatura. Ulivo, alloro, mirto e fico: i piccoli destinatari saranno guidati alla scoperta delle piante considerate sacree realizzeranno un verdissimo quadro con elementi naturali.

Domenica 24 marzo è prevista invece uno Speciale Giornata Mondiale dell’acqua.Verde e blu Per piante, animali ed esseri umani, senza acqua non c’è un domani: i piccoli destinatari saranno guidati alla scoperta dell’importanza dell’acqua.