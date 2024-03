In data 24 Marzo,si è svolta al castello Chiaramonte un importante momento per la vita politica della nostre comunità cittadine,la nascita del circolo intercomunale dei Giovani Democratici Naro-Camastra.

Si sono susseguiti diversi interventi durante la costruzione della segreteria da parte degli organi provinciali:

Il presidente della federazione provinciale dei GD,Calogero Sabella.

Il segretario della federazione provinciale,Giorgio Gennusa.

Ed infine il responsabile organizzativo del partito democratico,Mario Castronovo.

Il nuovo circolo GD di Naro-Camastra, è composto da :

Giuseppe Catalano,Neo eletto presidente della direzione

Paolo Verde: Neosegretario

Mariachiara Destro: Vice Segretaria

Miriana Licata: Vice segretaria

Ginevra Fabbrica: responsabile organizzativa

Dalila Riolo: tesoriere

Calogero Troisi: responsabile della comunicazione

Vincenzo di Franco: delato ai rapporti con le Università e territori.

“Sono onorato di poter rappresentare questo gruppo,e soprattutto siamo convinti che i giovani non rappresentano il futuro bensì il Presente e come tali devono essere il centro e il fulcro del progetto politico della comunità cittadina”

Dichiara il segretario Paolo Verde

“Sono orgogliosa di fare parte di questo gruppo, che vede soprattutto una partecipazione attiva delle quote Rosa che ad oggi purtroppo vengono solo ed esclusivamente usate per questioni di mera campagna elettorale,come detto del segretario ci impegneremo per servire la nostra comunità nei migliori modi possibili”

Dichiara la responsabile organizzativa Ginevra Fabbrica