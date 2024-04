Elogio ai Nuovi Proprietari

Nel cuore di Sutera, antico borgo ricco di storia, Sorge una casa, testimone di memorie e di gloria. Un euro simbolico, cifra di un nuovo inizio, Per voi, arditi acquirenti, inizia un viaggio audace e propizio.

Dalla lontana Lituania, con visione e coraggio, Avete stretto un patto con il passato, un legame senza età. Con mani laboriose e cuori pieni di speranza, Ridarete vita a mura silenti, con nuova eleganza.

La vostra casa, un tempo silente e abbandonata, Diverrà focolare di vita, di risate e parole amate. Un gesto di fiducia verso il futuro e la comunità, Un impegno a rinnovare, a dare nuova identità.

In voi vediamo l’esempio, l’ispirazione per molti, Che nei borghi dimenticati trovano sogni e volti. Un elogio sincero per il vostro spirito intraprendente, Che in Sutera ha trovato un tesoro, prezioso e splendente.

Questo elogio celebra non solo l’acquisto, ma anche l’impegno e la speranza che portate nel rinnovare e valorizzare un pezzo di patrimonio italiano. È importante ricordare che, sebbene l’acquisto sia a un prezzo simbolico, ci sono dei costi da affrontare (atto pubblico, sistemazione documenti) e delle responsabilità da considerare. Tuttavia, l’iniziativa delle case a €1 rappresenta una meravigliosa opportunità per ripopolare e rivitalizzare i piccoli borghi italiani. Complimenti e auguri per il vostro nuovo capitolo a Sutera!