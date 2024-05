All’interno del progetto BRUalinu – Benessere e Rigenerazione Urbana, uno dei 28 vincitori della V edizione del Creative Living Lab, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Samuel Pietrasanta si esibirà dal vivo sabato 4 maggio 2024, dalle 21 in poi, tra le vie Giardini e Montebello.

In occasione dei festeggiamenti de “Lu Tri di Maju”, una delle ricorrenze più sentite dal quartiere e dall’intera città, il progetto che da gennaio promuove integrazione e sostenibilità ha deciso di rispondere presente alla chiamata del comitato organizzatore, e di partecipare attivamente con lo strumento che, insieme al cibo, unisce tutte e tutti: la musica. L’esibizione del cantautore catanese Pietrasanta, partecipante a The Voice of Italy 2016 e finalista a Sanremo Giovani nel 2019, rientra infatti nell’attività Piazza Mondo, nata per unire le diverse comunità locali, provenienti da paesi e culture diversi, con il cibo e la musica.