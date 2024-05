“Con Decreto n. 1078/Serv. 8 del 14 maggio 2024, sono stati assegnati i finanziamenti dei 104 progetti presentati dalle Consulte Comunali dei giovani e dalle Consulte Comunali delle donne della Sicilia, di cui ben 37 per le realtà locali dei comuni siti nella Provincia di Palermo. È questo un importante traguardo conseguito a seguito dell’emendamento a mia prima firma al collegato alla Legge di Stabilità, che finalmente pone attenzione a queste forme di partecipazione attiva che rivitalizzano il nostro territorio.” Lo dice Mario Giambona, Vicecapogruppo del PD all’Ars.

“Con questi fondi si realizzeranno attività in ogni angolo dell’isola. Le nostre comunità avranno modo di concretizzare molti progetti con tematiche di ampio spessore, che spaziano fra arte, cultura, sviluppo sostenibile, tecnologia, sport, ripresa del territorio, sociale, musica. Un risultato senza precedenti per la nostra regione, – continua Giambona – che mi pregio di aver raggiunto anche grazie al sostegno del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico all’Ars. Questo per me rappresenta solo un primo passo per lo sviluppo e la promozione della partecipazione dei giovani e delle donne della Sicilia, dovendo considerare ciò come un incoraggiamento per fare ancora di più, con l’impegno che tale iniziativa diventi una misura strutturale. L’obiettivo rimane quindi, – conclude Giambona – aumentare la partecipazione attiva dei giovani e delle donne, per una vita pubblica consapevole delle cittadine e dei cittadini nella nostra terra!”