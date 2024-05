Successo elettorale della Flc Cgil Sicilia alle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) che si sono svolte in tutte le istituzioni scolastiche d’Italia il 7 maggio scorso. L’organizzazione sindacale si conferma il primo sindacato della regione, così come era avvenuto nelle ultime elezioni del CSPI del 2015 e alle ultime elezioni delle RSU del 2022.

Sono 14.274 i voti di preferenza certificati dal Nucleo elettorale regionale durante l’ultima riunione, che si è svolta mercoledì 22 maggio presso la sede dell’Usr Sicilia a Palermo. Voti che saranno ripartiti, unitamente a quelli raccolti nelle altre regioni d’Italia, tra i 27 candidati della Flc Cgil, appartenenti alla lista “Cgil valore scuola” in rappresentanza dei docenti di tutti gli ordini di scuola, del personale Ata e dei dirigenti scolastici.

Ottimo anche il risultato ottenuto dai due candidati siciliani Fabio Cirino, per la scuola secondaria di I grado, con 2.110 voti, e Graziamaria Pistorino, per la scuola secondaria di II grado, già componente del CSPI, con 2.616 voti.

“Una partecipazione al voto da parte di tutto il personale scolastico siciliano – commenta Adriano Rizza, segretario generale della Flc Cgil Sicilia – che premia il nostro impegno contro il progetto scellerato portato avanti dal governo sull’autonomia differenziata e in difesa della scuola della Costituzione”.