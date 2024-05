Alla XXIII edizione del Trofeo Kalat, svoltosi Domenica mattina a Caltanissetta, ha vinto l’amicizia e l’allegria. La manifestazione, organizzata dalla Track Club Master di Caltanissetta, è stata valida come sesta prova del GP Sicilia di corsa su strada e come quarta prova del GP provinciale di Caltanissetta ed Enna.

Alla partenza presenti sia chi gareggiava sia chi ha voluto sostenere con la propria presenza i compagni di squadra impegnati per 10 km in un percorso molto tecnico ed arduo.

Sin da subito ha primeggiato il trio Conti, Schembari e Sanfilippo.

Un podio combattuto sino alla fine.

Lo scatto finale di Conti negli ultimi 200 metri gli permetterà di tagliare il traguardo a pochissimi secondi dai due compagni di gara.

Sanfilippo, dopo aver dato il massimo nell’ultimo tratto in salita, stacca il crono a 35’27” a soli 9″ dal primo e 2″ dal secondo.

Sanfilippo dedica questo podio e questa bellissima ed emozionante competizione al presidente dell’Asd ProSport Castrofilippo, Pietro Lo Brutto, e a tutti i suoi compagni di squadra.

Ottime prestazioni degli altri atleti dell’Asd:

Rosario Lo Verme sembra aver superato i problemi muscolari che lo hanno “infastidito” in questi ultimi tempi e in un percorso come il Kalat si classifica 6° di ctg SM55;

Michele Mazzara, sotto la guida del coach Salvatore Paci, continua a migliorarsi ottenendo con un tempo di 40’08” l’ottavo posto di ctg SM40.

Alessio Russo sta recuperando velocemente la sua migliore forma e conclude il percorso in 46’29”.

Una continua scoperta è Salvatore Piraneo che – pur essendo da pochi mesi nel mondo delle corse su strada – migliora la sua prestazione a ogni manifestazione.

Un altro atleta dell’Asd ProSport Castrofilippo, Michele Ingrassia, è stato impegnato a Mazzara del Vallo in una gara di Triathlon che ha concluso in un tempo soddisfacente.

Tutti risultati che fanno solo ben sperare per le competizioni future.

Un ringraziamento particolare a Velox photo per aver immortalato questa giornata.

Ad maiora semper!

#felicidiciòchesiamo #felicidichisiamo