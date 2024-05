L’1 Giugno ricorre il 65° anniversario della morte di Mons. Angelo Ficarra, Vescovo di Patti dal 1936 al 1957, un Magistero profondo il suo, anche se non ebbe vita facile negli anni del suo impegno pastorale nella Chiesa pattese. Mons. Angelo Ficarra, nato a Canicattì, è stato un uomo di preghiera, di raccoglimento e grande studioso in ambito umanistico. Alcuni anni fa, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), ha composto una lirica dedicata proprio a Mons. Angelo Ficarra, dal titolo: “Un solo cuore in Cristo”. L’opera, che traspira un intenso afflato lirico e spirituale, è stata selezionata e inserita nel sito del Centro di Documentazione della Città di Canicattì, sito a disposizione dei cittadini, degli studiosi e dei ricercatori, con 6.000 titoli (libri o frammenti di essi, documenti e immagini), spalmati sulle varie sezioni, una vastissima documentazione che riguarda Canicattì e i Canicattinesi. Nei 25 anni di attività culturale, che ricadono proprio quest’anno, il poeta brolese ha pubblicato diverse raccolte di poesie e libri di narrativa e composto centinaia di opere poetiche a carattere religioso, dedicate a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi, ai Beati e a Religiosi.

Con molti di questi testi sono stati realizzati brani musicali, che hanno ottenuto un notevole riscontro di pubblico e di critica.

Un solo cuore in Cristo (Lirica dedicata a Mons. Angelo Ficarra)

La luce ardente della fede

illuminò di sapienza l’intenso cammino pastorale.

Con semplicità e purezza d’animo, apri il suo cuore al Padre celeste e alla Santa Chiesa.

Il suo sguardo di Pastore buono si posò sulla comunità pattese, che amò con la tenerezza di uno sposo;

ad essa offri le gioie, le speranze, le sofferenze e tutto se stesso.

Con sapienza, fedeltà e intima unione con Dio Padre, indicò alla sua Chiesa

il cammino per vivere la gioia del Vangelo e sperimentare le meraviglie del Suo Amore.

La sua parola di maestro di fede accese nei cuori smarriti

una radiosa luce di speranza e un immenso desiderio d’ incontrare Cristo Gesù.

“Un solo cuore in Cristo” è stata la stella che ispirò la sua sapiente azione pastorale,

colma di cristiane virtù,

protesa al cielo…a Cristo Gesù.

Autore: Rosario La Greca – Brolo (Messina)