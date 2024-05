Giorno 29 maggio a Castrofilippo è stato ufficializzato il nuovo gruppo di Forza Italia di Ravanusa. La compagine politica riparte su interessamento del dottor Filippo Pirrera in qualità di segretario, dal ragioniere Gianfilippo Riparte a Ravanusa il gruppo Forza Italia

Lombardo, ex consigliere ed ex assessore, in qualità di interlocutore con le varie rappresentanze politiche, e da Domenico Ciuni, imprenditore agricolo, in qualità di responsabile della politica agraria.

I tre, già sostenitori in passato della linea politica di Forza Italia, affermano: “Aderiamo al partito perché ne condividiamo i valori e i programmi e perché vogliamo spenderci nell’interesse della nostra comunità e del nostro paese.

Da subito siamo entrati in sintonia con l’Onorevole Riccardo Gallo e con l’Onorevole Margherita La Rocca Ruvolo dai quali abbiamo trovato disponibilità e progetti per il rilancio del nostro territorio.

Pertanto sosterremo in pieno l’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo alle prossime elezioni europee.