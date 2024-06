A una settimana dalle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno, Forza Italia si conferma il partito di centro che attrae maggiore consenso nel popolo moderato e fioccano le adesioni anche in provincia di Agrigento.

Ieri partecipato incontro a Ravanusa alla presenza del vice coordinatore regionale, on. Riccardo Gallo, con molti attivisti, tra professionisti, imprenditori e amministratori, ex assessori ed ex consiglieri comunali, che dopo l’esperienza civica al fianco della giunta guidata da Carmelo D’Angelo hanno deciso di continuare il loro impegno politico all’interno di Forza Italia, partito in cui hanno militato negli anni, ma che adesso li vede nuovamente motivati per un rinnovato impegno nel partito fondato da Silvio Berlusconi.

Il deputato regionale on. Riccardo Gallo ha accolto anche l’adesione dei consiglieri comunali tra i più votati all’ultima competizione elettorale amministrativa che hanno dato la loro adesione, Lisa Alaimo e Tonino Nobile, già assessori della giunta D’Angelo.

“Siamo contenti di tornare nella grande famiglia di Forza Italia” – hanno dichiarato i consiglieri comunali – “e vogliamo condividere questo rinnovato impegno con i tanti amici che in questi anni hanno sostenuto la politica del fare che tanti risultati ha portato alla nostra comunità”. “Siamo certi che insieme all’on. Gallo, al coordinatore provinciale on. Margherita La Rocca, che sosterremo alle prossime elezioni, ed al presidente della Regione, Renato Schifani, continueremo a incidere per la crescita e lo sviluppo di Ravanusa e del nostro territorio”. “Forza Italia tornerà ad essere punto di riferimento per i tanti giovani e meno giovani che vogliono impegnarsi in politica”.

Lo hanno sottolineato i consiglieri comunali parlando di una forza oggi protagonista sia a livello provinciale, regionale, nazionale e di cui l’Europa ha bisogno come sottolineato da autorevoli analisti internazionali.

Soddisfazione è stata espressa dall’on. Riccardo Gallo che con la sua presenza a Ravanusa ha voluto suggellare il legame con questo territorio e l’importanza di una scelta che conferma l’ottimo stato di salute e la forte crescita del partito di Forza Italia in provincia di Agrigento.