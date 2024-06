Giovedì 6 giugno 2024, l’atrio del Centro Culturale di Canicattì ospiterà un evento speciale promosso dall’associazione Insieme per gli altri. Un’occasione unica per incontrare Mons. Baldo Reina, Vicegerente della diocesi di Roma, e il Vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona.

L’incontro, che si inserisce nel quadro delle attività culturali dell’associazione, verterà su due temi di grande attualità:

“Il magistero di Papa Francesco… Insieme per gli altri, esperienze concrete di solidarietà”: un approfondimento sul messaggio di Papa Francesco e su come tradurlo in azioni concrete di solidarietà e di aiuto al prossimo.

“Papa Francesco -Life- la mia storia nella storia”: una presentazione del libro scritto da Papa Francesco in collaborazione con Fabio Marchese Ragona, un racconto intimo e profondo della vita del Pontefice.

Un momento di comunione e di condivisione

L’evento si preannuncia come un momento di grande interesse e di riflessione, un’occasione per approfondire la conoscenza del magistero di Papa Francesco e per scoprire, attraverso le parole del Santo Padre e del vaticanista Ragona, la sua storia e il suo messaggio di speranza e di amore.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza

L’associazione Insieme per gli altri invita tutti a partecipare a questo evento speciale, che si svolgerà a partire dalle ore 18:00 presso l’atrio del Centro Culturale di Canicattì. Un’occasione per stare insieme, per riflettere e per condividere valori importanti come la solidarietà, la fratellanza e l’amore per il prossimo.