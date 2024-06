Sarebbe stato derubato della collana che portava al collo mentre si trovava in auto nei pressi di un distributore di benzina. È successo in via Capitano Callea, a Favara. Un sessantacinquenne del posto ha denunciato il furto di una collana dal valore di oltre duemila euro.

Secondo quanto raccontato dall’uomo, una donna a lui sconosciuta si sarebbe avvicinata e, con un gesto fulmineo, gli avrebbe scippato la collana. Poi la fuga. Al via le indagini dei carabinieri della locale Tenenza. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere che insistono nella zona.