Abbiamo fatto un appello, gente di Palermo, di Roma si sono interessati. C’è stata una raccolta di firme, Dacia Maraini con una bella frase ha aderito per salvare l’opera della Valle delle Pietre Dipinte, anche Tornatore ed altri cineasti.

Nel 2015, come autore dell’opera, non sono riuscito ad entrare nel parco poiché l’ho trovato recintato. Ho cercato di avere le chiavi ma mi mandavano da un posto ad un altro, senza successo.

Sento una voce che non individuo. Quando hanno recintato, hanno lasciato fuori la pietra di Caronte. Chissà se Caronte gira per Campobello di Licata. Forse un giorno comparirà dentro il parco della Divina Commedia.

di Silvio Benedetto

LE OPERE D’ARTE IN RIVOLTA: CARONTE SI AGGIRA E ATTENDE

Parco della Divina Commedia – Valle delle pietre dipinte

Campobello di Licata

(Agrigento)



Riprese di Silvia Lotti

07 Giugno 2024