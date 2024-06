E’ di 11 deputati regionali multati il bilancio del primo mese di applicazione del nuovo regolamento, entrato in vigore il primo maggio, che stabilisce 180 euro di sanzione per i parlamentari assenti durante le sedute in cui si votano disegni di legge e 180 euro per i componenti assentisti nelle commissioni al momento delle votazioni ma in questo caso la sanzione può arrivare fino a un massimo di 540 euro mensili; le nuove regole, approvate all’unanimità dal Consiglio di presidenza dell’Ars, hanno dimezzato i congedi mensili, uno e non più due. Le multe nel mese di maggio ammontano a circa 3 mila euro, riguardano quattro sedute parlamentari: due nella giornata del 7 maggio, l’8 e il 15 maggio. Alcuni degli 11 deputati sono stati multati per più assenze.