Per le elezioni Europee alle 23 ha votato il 14,64% degli aventi diritto. È quanto emerge dai dati, quasi definitivi, del Viminale pubblicati sul portale ‘Eligendo’ (61.165 sezioni su 61.650). L’ultima volta che si è votato per le Europee su due giorni è stato nel 2009: in quell’occasione l’affluenza alle 22 fu del 17,8%, quasi tre punti percentuale in meno (20,5%) della precedente tornata elettorale, nel 2004, quando si votò sempre su due giornate.

Sono stati 7.320, pari 16,27% dei 45.004 aventi diritto, gli elettori che alle ore 23 si sono recati alle urne per le amministrative. L’affluenza maggiore, il 21,31%, si è registrata a Campobello di Licata, seguito da Caltabellotta dal 8,32%; l’affluenza più bassa, dei Comuni chiamati al voto per le amministrative, si è invece registrata a Santa Elisabetta: 12,55%. A Naro si è registrato 14,07 %, a Racalmuto 15,71% ad Alessandria della Rocca il 13,53%.