Lo scorso 5 giugno è stata firmata la consegna ufficiale dei lavori e il 24 giugno sarà dato il via al cantiere con la posa della prima pietra per la messa in sicurezza e il ripristino del versante in frana di C/da Ciotta-Facciomare.

“Questo progetto è di fondamentale importanza per la nostra città, in quanto permetterà di collegare le nostre splendide località balneari: Ciotta, Facciomare, Marina di Palma – dice il sindaco Stefano Castellino – Un’arteria vitale che stimolerà lo sviluppo turistico e contribuirà a risollevare una parte della nostra città che ha sofferto per la mancanza di collegamenti stradali adeguati, con conseguenze negative sul valore degli immobili e sulle attività commerciali. Grazie a questo intervento, aumenterà la visibilità dei nostri litorali e si apriranno nuove opportunità per il fiorire di attività economiche”.

L’ Impresa che eseguirà i lavori è Aveni Srl di Barcellona Pozzo di Gotto. Rup: Arch. Salavatore Di Vincenzo. Direttore Lavori In Daniele Cianciolo, Direttore Operativo Ing Filippo Interlicchia, Responsabile Sicurezza Ing. Gabriella D’Orsi.

“Esprimo un sentito ringraziamento al Governo Nazionale presieduto dal Presidente Giorgia Meloni ,al Governo Regionale, presieduto prima dal Presidente Nello Musumeci ed oggi dal Presidente Renato Schifani, ed al Dipartimento Regionale della Protezione Civile ed al Direttore Salvo Cocina, per aver permesso, in sinergia con il nostro Ente, il finanziamento (5 milioni di euro) e la realizzazione di questo importante progetto – continua ancora Castellino – Grazie come sempre a tutta la squadra: i miei Assessori, i miei Collaboratori, il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone e tutti i Consigilieri Comunali, il Segretario Comunale Piero Amorosia, i Capi Area , in particolare il settore Lavori Pubblici guidato dall’Arch. Salvatore Di Vincenzo (Rup dell’opera) ed il settore della protezione civile comunale guidato dall’Arch. Lillo Inguanta , ed a tutti I dipendenti comunali”.