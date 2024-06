Ancora un tentativo di truffa nell’agrigentino ai danni di anziani. Un finto maresciallo ha contattato telefonicamente una donna di 85 anni intimandole di consegnare 7 mila euro ad un fantomatico avvocato per evitare guai giudiziari alla figlia.

Il truffatore ha raccontato all’anziana che la parente, poco prima, aveva provocato un grave incidente e che – per non avere conseguenze – avrebbe dovuto sborsare la somma. La pensionata però ha capito il raggiro e ha immediatamente chiamato i carabinieri denunciando il fatto. Al via le indagini per risalire all’identità dei balordi. Episodi del genere sono sempre più frequenti in provincia di Agrigento dove nelle ultime settimane alcune truffe sono andate anche a segno.