Hanno rimproverato alcuni giovani che sull’autobus di ritorno da Mondello perché urlavano e disturbavano i passeggeri. Due uomini di 45 e 47 anni sono stati aggrediti dal branco. Sono stati picchiati e insultati.

E’ successo sull’autobus dell’Amat 603 in via Imperatore Federico. Il gruppo di giovani dopo l’aggressione ha aperto le bussole ed è fuggito via.

Sono stati chiamati i carabinieri che stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza che ci sono sull’autobus per risalire agli autori dell’aggressione. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 per medicare le vittime.