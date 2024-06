Un uomo di 41 anni è morto per un malore improvviso mentre si trovava al lavoro ai Vivai Gitto, in via Castelforte a Palermo. Era il suo primo di lavoro come accertato dai carabinieri che sono arrivati insieme ai sanitari del 118 dopo che si è appresa la notizia. L’uomo si sarebbe sentito male improvvisamente. A nulla è valso il soccorso dei sanitari. Il medico legale intervenuto per l’ispezione sul corpo ha confermato che si è trattato di un malore. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.