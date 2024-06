Un incendio la cui natura non è stata ancora accertata ha danneggiato l’escavatore di proprietà di un cinquantacinquenne di Palma di Montechiaro. Il rogo si è verificato in contrada Pizzillo nella notte tra giovedì e venerdì. Le fiamme hanno provocato ingenti danni al mezzo pesante che era stato lasciato in un terreno. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini per accertare la natura dell’incendio. Al momento non sono escluse alcune ipotesi.