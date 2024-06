Tutto pronto per la nuova edizione della Festa della Ciliegia che si terrà domenica 16 giugno a Montagnareale (Messina) con degustazioni, spettacoli e visite guidate. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il paese di Montagnareale celebra ancora una volta il suo prodotto tipico, la ciliegia, che si contraddistingue per la sua polpa succosa e dolce, di colore rosso vivo.

Nel territorio di Montagnareale si producono diverse varietà di ciliegie, e la più diffusa prende il nome di ciliegia di Paradiso, dal gusto dolcissimo e dalla polpa morbida, che matura tra maggio e giugno. Tra le altre cultivar di ciliegie tipiche di Montagnareale vi sono la Marzola, la Vignola, la Capuccia e la Maiolina ed anche l’Amarena con la quale preparano confetture e sciroppi.

La sagra della ciliegia di Montagnareale ha come obiettivo la promozione delle ciliegie, della gastronomia, delle tradizioni e delle risorse paesaggistiche del territorio, tra balli in piazza spettacoli folkloristici.

La Festa della Ciliegia di Montagnareale sarà l’occasione per degustare il delizioso frutto ma anche i piatti preparati con le ciliegie e gli altri prodotti tipici locali. Per l’occasione si potrà visitare il centro storico del paese e il territorio circostante, che conserva frantoi, palmenti ed un antico mulino che è meta di visitatori e curiosi che vengono qui per ammirare la grande ruota con le pale di legno, messa ancora oggi in funzione dall’acqua del torrente.