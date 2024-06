“Il sito istituzionale di AICA è diventato esso stesso inattendibile. Per essere più chiari nello stesso sito, nella parte dove vengono pubblicati i turni idrici per l’erogazione del prezioso liquido, è oggetto di cambi repentini e giornalieri che creano confusione all’utenza alla quale non viene garantita la necessaria certezze, dell’erogazione (seppur poca) dell’Acqua”. Così dichiara Giuseppe Di Miceli, presidente Konsumer Italia. “Tutto ciò avviene per tutti i Comuni dell’agrigentino gestiti da AICA, ma le maggiori lamentele pervenute alla nostra Associazione sono da parte dei Cittadini del Comune di Favara. In particolare, per quest’ultimo Ente Locale, dalla tabella prevista per la turnazione idrica si legge che in alcune zone l’erogazione è in media tra 7/8 giorni (se non riprogrammata senza indicare il nuovo giorno di erogazione), in altre, invece, è in media tra 13/15 giorni”, cosi continua Di Miceli che chiede “ad Aica le motivazioni di tale disinformazione e disfunzione sull’erogazione idrica agrigentina, e al Sindaco del Comune di Favara di supervisionare la situazione sopra rappresentata e di verificare che il Gestore appronti i dovuti correttivi al disservizio patito dai Cittadini di Favara per una non efficace comunicazione dell’erogazione del prezioso liquido in questo periodo estremamente emergenziale”.