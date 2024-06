Non è rientrato nel turno per richiedere la nuova carta d’identità elettronica e con l’estintore ha distrutto l’ufficio protocollo. E’ successo a Villabate comune alle porte di Palermo.

Un uomo che non sarebbe rientrato tra quelli che potevano richiedere il nuovo documento è andato in escandescenza e imbracciando l’estintore ha distrutto monitor, computer e suppellettili dell’ufficio comunale.

I dipendenti non sono stati feriti ma sono rimasti sconvolti dalla reazione dell’aggressore. Sono intervenuti i carabinieri che hanno portato l’uomo in caserma per identificarlo.