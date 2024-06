Gli appuntamenti live in Sicilia per Gigi D’Alessio si arricchiscono di una nuova quinta data. Nel viaggio del nuovo tour Outdoor 2024, l’artista tornerà a incontrare il suo pubblico siciliano il 31 agosto a MESSINA nella meravigliosa Arena di Capo Peloro – Ex Sea Flight. Una tappa aggiuntiva che conferma lo stretto legame di Gigi D’Alessio con la Sicilia e la sua gente.

L’evento, all’interno del tour prodotto da GGD e Friends & Partners in collaborazione con Sicily by Car, è organizzato da Puntoeacapo (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile, e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini.

I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di oggi venerdì 7 giugno sul sito puntoeacapo.uno, sui circuiti e nei punti vendita abituali.

L’annuncio del nuovo spettacolo dell’artista è stato ufficializzato oggi nel giorno della presentazione del programma di appuntamenti estivi promossi dall’Amministrazione comunale di Messina per l’estate 2024.

“Il cartellone estivo che non a caso abbiamo denominato ‘E-state a Messina unmaredidivertimento’ si arricchisce di un nuovo evento che vedrà esibirsi nella splendida cornice di Capo Peloro Gigi D’Alessio.

Siamo lieti – dichiarano il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro – di offrire alla cittadinanza e ai turisti presenti in Città la possibilità di lasciarsi coinvolgere dalle emozioni che il cantautore nonché ambasciatore della musica napoletana riesce a trasmettere con le sue melodie e i suoi testi per vivere una serata all’insegna del divertimento e dell’aggregazione”.

Nei nuovi live, l’artista riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Gigi D’Alessio ha appena pubblicato il nuovo disco “Fra”, (GGD Edizioni Srl/Sony Music) uscito lo scorso 24 maggio: una tracklist di 10 brani che spaziano tra nuove canzoni, indimenticabili hit rivisitate e tanti inediti featuring. Fra inaugura il primo capitolo di un nuovo progetto discografico di un artista che non smette mai di regalare emozioni con la sua musica.

E l’estate 2024 sarà densa di appuntamenti da non perdere per tutti i fan. Da oggi 7 giugno si aprono gli 8 eventi speciali di “GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA” in programma in Piazza del Plebiscito fino a domenica 16 giugno. Poi l’estate di Gigi prosegue con un fitto calendario live che toccherà durante il tour le più belle località d’Italia, da nord a sud, partendo proprio dal capoluogo della Sicilia con il doppio appuntamento il 5 e il 6 luglio al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo per la kermesse Dream Pop Fest. Poi sarà la volta di Catania con i due concerti in programma alla Villa Bellini l’11 e 12 agosto all’interno della rassegna Sotto il Vulcano Fest promossa nell’ambito del cartellone dell’amministrazione etnea Catania Summer Fest 2024.