Nel vivo, a Campobello di Licata, la festa del patrono San Giovanni Battista. . Archiviata la “” Sagra degli antichi sapori””, oggi (lunedì 24 giugno), il “clou” della festa patronale. Alle ore 9, in Matrice, ufficio delle letture e lodi solenni. Con inizio alle ore 18,30, nella Chiesa Madre, santa messa, presieduta da don Giuseppe Cumbo, vicario generale.

In serata, alle ore 22,30, spettacolo musicale “” Il sole è prossimo ormai – Anni senza fiato””” della Tribute band dei Pooh”. Uno spettacolo molto atteso dagli appassionati della musica leggera e dei Pooh. Fino a domenica prossima, ogni sera, in Chiesa Madre, celebrazione della santa messa.

La chiusura delle festa la sera di domenica 30 giugno, con la processione cittadina del Santo. I festeggiamenti sono organizzati dalla Chiesa madre – Unità pastorale “”Maria, Madre della chiesa””

In occasione della kermesse religiosa, il Comune ha diffuso un’ordinanza che dispone il divieto di transito e sosta in alcune vie, tra cui Umberto

e Piazza XX Settembre, valida per oggi (lunedì) e il 27 giugno, fatta eccezione per le forze di polizia, i mezzi di soccorso e le persone invalide.

Giovanni Blanda