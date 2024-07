“Solo due giorni fa abbiamo pulito e messo in ordine le isole ecologiche del nostro comune. Con dispiacere, però, devo informarvi che alcuni individui hanno già abbandonato sacchetti di rifiuti e oggetti ingombranti al di fuori delle aree designate”. Cosi il sindaco di Naro, Milco Dalacchi che continua: “questo comportamento è inaccettabile e rappresenta un grave atto di inciviltà verso la nostra comunità.Non è corretto per tutti quei cittadini che si impegnano quotidianamente a fare la raccolta differenziata e a mantenere il nostro paese pulito.Ricordo che gli oggetti ingombranti possono essere conferiti al centro raccolta rifiuti situato in Contrada Margonia, evitando così di creare disagi e degrado.In attesa dell’installazione delle videocamere di sorveglianza, invito tutti i cittadini a denunciare chiunque venga visto a gettare rifiuti per strada o al di fuori delle isole ecologiche. Solo insieme possiamo preservare la bellezza e la pulizia del nostro territorio”, ha concluso il primo cittadino.