i carabinieri hanno arrestato un uomo di 26 anni accusato di aver abusato sessualmente di due nipoti minorenni (entrambi di 13 anni). L’orrore è ancora più grande se si considera che all’uomo è stato contestato un altro gravissimo ed ignobile reato: in occasione di una delle due violenze, consumata all’interno della sua auto, l’indagato avrebbe fatto assistere il proprio figlio di appena due anni.

La vicenda è venuta fuori per caso e non perché si indagasse in relazione alle violenze (che sarebbero più di due). Infatti, i carabinieri stavano intercettando per altre ragioni l’odierno arrestato e dalle cimici piazzate nell’autovettura in uso all’indagato è venuta fuori con drammatica ed estrema chiarezza la scabrosa vicenda delle violenze sessuali ai danni dei nipoti minorenni.

I carabinieri del Reparto operativo di Agrigento che stavano indagando, come già scritto, per altri fatti, hanno subito informato la Procura della Repubblica di Agrigento che, altrettanto immediatamente (con il Procuratore capo Giovanni Di Leo e il sostituto procuratore Alessia Failla) ha chiesto ieri in mattinata al Gip del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli la cattura dello “zio orco” richiesta accolta a tempo di record tanto che i militari dell’Arma ieri sera hanno eseguito la misura cautelare associando l’indagato nella casa circondariale di contrada Petrusa di Agrigento. Oggi il Gip Miceli celebrerà l’udienza di convalida.