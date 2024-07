Un anziano agrigentino è stato rapinato di buon mattino in via Pirandello ad Agrigento.

Il pensionato era uscito presto da casa per recarsi al laboratorio di analisi e sottoporsi ad alcuni esami quando è stato avvicinato da un giovane, a volto parzialmente coperto, che lo ha costretto a consegnare il portafogli contenente alcune centinaia di euro e i documenti.

L’uomo è stato soccorso da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine; i poliziotti delle volanti della Questura di Agrigento dopo il racconto dell’anziano uomo hanno avviato le indagini per risalire al ladro.