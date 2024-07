Devastato dal fuoco il capannone, adibito alla custodia di attrezzi, di una società, al momento inattiva, che si occupa di bio energie. È accaduto in contrada Spagnolo a Naro dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri che si stanno occupando adesso delle indagini. L’impresa è risultata essere intestata a tre persone che sono state già sentite per cercare di comprendere se abbiano o meno mai ricevuto minacce o pressioni. Non è escluso, ma non ci sono certezze al riguardo, che l’incendio possa essere arrivato al capannone a causa di un rogo di sterpaglie.