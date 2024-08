Manifestazione artistica, oggi (giovedi 1 agosto), a Naro, in Piazza Garibaldi, dalle ore 21 alle ore 23.

Gli organizzatori: “” Abbiamo un obiettivo: fare un’esperienza memorabile di arte.

Vino e arte in un ambiente rilassato e divertente.

È un’esperienza unica che ti permetterà di esprimere la tua creatività.

È un evento per tutti, anche per chi non ha mai dipinto.

All’inizio sceglierai una delle immagini da riprodurre fra le tante che ti proporremo.

L’ingrediente finale del nostro mix sono cibi e vini italiani.

Tutto il materiale per la realizzazione lo forniamo noi.

Alla fine avrai realizzato un’opera d’arte completa

che porterai a casa!””

Per prenotarsi e partecipare all’evento, contattare “”Alice Halley Lyridi””

Giovanni Blanda