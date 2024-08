La storica strada della “Salita” SS410, abbandonata al degrado per oltre 20 anni, sta finalmente per essere riqualificata grazie all’impegno del capogruppo del PD, Michele Catanzaro. Con uno stanziamento di 100.000€, proposto dall’On.Catanzaro è stato reso possibile il progetto di riqualifica di questa arteria fondamentale per la comunità.

L’intervento permetterà ai cittadini di raggiungere più velocemente il presidio ospedaliero più vicino, garantendo maggiore sicurezza e tempestività nei soccorsi. Permetterà ai proprietari terrieri della zona di accedere più facilmente alle rispettive proprietà e favorirà anche tutti coloro che , per motivi di lavoro o personali, viaggiano quotidianamente verso Canicattì .

Questo progetto – l’unico finanziato per la comunità narese – rappresenta un passo importante verso la valorizzazione del territorio e la tutela delle esigenze della comunità locale

Il Partito Democratico e i Giovani democratici della comunità di Naro ringraziano il capogruppo del PD,Michele Catanzaro

Sindaco dalacchi: Finalmente sta per essere qualificata, grazie all’ impegno del capogruppo de PD Michele Catanzaro. Questo progetto rappresenta un passo importante per ottimizzare la viabilità della Città, assecondando le necessità e i bisogni della collettività. Lo stanziamento di 100.000 Euro è di certo l’ inizio di un grande percorso di crescita per la nostra Citta’. Grazie al PD alla sua volontà, al suo impegno nel risollevare le sorti della Città e migliorare la viabilità ma soprattutto la qualità di vita della civilissima Citta di Naro.

Assessore Licata: Grande soddisfazione per il finanziamento della “Bretella” (SALITA) che collega il centro della Città con la SS 410 NARO-CANICATTI’.Come consigliere comunale del PD mi sento fiero che questa arteria e possibile realizzarla grazie all’On. Michele Catanzaro( Capogruppo del PD all’ ARS) che e’ riuscito ad inserire 100.000 euro nell’ultima manovra finanziaria,il sogno si realizza.

Assessore Argirò:Un sentito ringraziamento al capogruppo del PD, Michele Catanzaro, per aver presentato l’emendamento che destina 100.000 euro al rifacimento della strada “La Salita”. La sua iniziativa contribuirà significativamente a migliorare la sicurezza e la qualità della nostra viabilità locale. Grazie per il suo impegno e la sua dedizione al servizio della comunità.

Consigliere fabbrica: Questo intervento non solo facilita l’accesso al presidio ospedaliero più vicino per i cittadini, ma rappresenta anche un passo importante per superare l’isolamento regionale della città. L’emendamento di Catanzaro è un esempio di come la politica possa rispondere concretamente alle esigenze di un territorio, contribuendo alla ricostruzione del futuro locale.