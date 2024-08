TAM TAM

Minerva saluta i luoghi sacri alle Muse:

il Museo Guttuso e il Museo del Giocattolo entrambi a Bagheria.

Conversazione a tavolino a cura dei Silvi con illustrazioni, granita e, se vorrà, venticello.

sabato 10 agosto 2024 ore 19.

Portico del Minerva.

Piazza Marconi 1, Campobello di Licata (Agrigento)

Silvio Benedetto e Silvia Lotti non solo presentano le loro opere d’arte figurativa e la loro narrativa in diverse città italiane e non solo ma anche promotori di incontri culturali attraverso le loro ‘creature’: La via del Mare e L’ Isola che c’è.

Così alla Saletta Minerva di Campobello di Licata allo ore 19 propongono

uno sguardo ai musei

Guttuso d Villa Cattolica e al museo Del Giocattolo, entrambi di Bagheria con delucidazioni e fotografie.

Non mancherà qualche domanda del pubblico sulla Valle delle pietre dipinte, grande Land Art di Silvio Benedetto, monumentale complesso composto di 110 massi dipinti sul tema della Divina commedia creati da Benedetto in dialogo con istallazioni litiche e percorsi in rapporto con la vegetazione. Dato che se ne parla di un inizio lavori a cura della nuova amministrazione dopo anni di trascuratezza.

Non mancherà nemmeno la tradizionale granita.