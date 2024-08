Scegliere la moto giusta non è semplice, soprattutto per chi non ha un’adeguata conoscenza dei modelli e delle loro prestazioni su strada.

Lo stesso vale per gli accessori e per l’assicurazione moto, il cui costo è strettamente dipendente dalla potenza della due ruote. Prima di procedere con l’acquisto, è bene quindi conoscere tutte le opzioni presenti sul mercato, in modo da scegliere la moto giusta, su misura delle specifiche necessità.

Come scegliere la moto giusta in base alle esigenze

Ogni centauro ha esigenze ben precise che devono essere prese in considerazione prima di acquistare una nuova moto. Assetto, modello e cilindrata possono fare la differenza fra una moto sportiva o più adatta alla città, e devono essere valutati accuratamente per non rischiare di fare la scelta sbagliata.

Del resto, l’ampia gamma di modelli permette di orientarsi tra numerose proposte, che comprendono le moto sportive, perfette per chi cerca il brivido della velocità, le moto cruiser, iconiche e senza tempo, le moto da turismo, ideali per avere il giusto comfort nei lunghi tragitti su strada, e tante altre tipologie di due ruote pensate per ogni esigenza di guida.

Inoltre, nell’acquistare una moto, bisogna prendere inconsiderazione anche la maneggevolezza: il modello deve essere facilmente manovrabile anche da spento, avere un’altezza che consenta di poggiare i piedi a terra senza sforzo e garantire la perfetta presa del manubrio senza sollevamenti dalla seduta.

Polizza moto: dal premio alle garanzie accessorie, tutto quello che c’è da sapere

La scelta di modello e cilindrata influiscono sui costi dell’assicurazione, che per una moto, considerando l’inevitabile incremento di rischio, sono in genere un po’ più alti di quelle di un classico veicolo a quattro ruote. Per ottimizzare la spesa, è bene valutare più proposte contemporaneamente, magari affidandosi al confronto tra polizze moto offerto da comparatori online come Facile.it.

La scelta dell’assicurazione moto deve essere effettuata anche tenendo conto delle circostanze e delle specifiche esigenze di protezione, che potrebbero richiedere l’integrazione, nella classica RC Moto di base, di una o più garanzie accessorie.

Tra queste ci sono ad esempio la Tutela legale, la polizza Infortuni conducente, la Rinuncia alla rivalsa e l’Assistenza stradale, che offre supporto in caso di guasto o di sinistro o in ogni genere di inconveniente che si verifichi su strada.

Infine, se la moto è nuova di zecca, può essere utile inserire nel pacchetto la garanzia Furto e incendio, che garantisce un rimborso completo nel caso in cui il mezzo sia interessato da scoppi, cortocircuiti elettrici, rapine e furti totali o parziali.

Accessori da moto: l’indispensabile per la sicurezza a bordo delle due ruote

Con l’acquisto di una due ruote non si può rimandare la scelta degli accessori indispensabili alla guida, il primo dei quali è sicuramente il casco, che deve essere omologato, garantire la giusta vestibilità e non essere troppo pensante, per non gravare sul collo durante la guida.

Naturalmente, esistono diversi modelli di casco, progettati per soddisfare le specifiche esigenze su strada, ma la soluzione più sicura resta il casco integrale, che può offrire la massima protezione in qualunque condizione di guida.

In tema di sicurezza, è necessario disporre poi del giusto abbigliamento da moto e in particolare di giacche e pantaloni da motociclista, che devono essere equipaggiati con idonee protezioni in prossimità delle spalle, della schiena, dei gomiti, dei fianchi e delle ginocchia o presentare apposite predisposizioni per l’aggancio di protezioni esterne.

Tra gli altri accessori indispensabili, ci sono infine i guanti con protezioni su nocche, che proteggono le mani dalle abrasioni, e le scarpe o gli stivali da motociclista, che tutelano piedi e caviglie in caso di cauta o dal continuo contatto con la moto.

Per una protezione maggiore può essere inoltre utile prevedere l’acquisto di un gilet con airbag, un supporto da indossare sotto gli indumenti -in alcuni casi integrato nelle giacche stesse- che si attiva non appena i sensori rilevino uno spostamento anomalo del corpo.