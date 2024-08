“Sarà certamente l’evento clou dell’estate. E’ ufficiale che i Boomdabash si esibiranno a Cerda, il 18 agosto alle 21.30 in Piazza La Mantia, con ingresso libero. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvo Geraci si è aggiudicata una data del tour della band tra le più apprezzate ed acclamate in Italia, con oltre 3 miliardi di stream, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube. Il gruppo musicale di origine salentina ha vinto tre edizioni consecutive del Power Hits Estate di Rtl 102.5 e vanta prestigiose partecipazioni nei miglior festival reggae d’Europa e d’Italia. “Siamo molto contenti di poter inserire nel programma dell’Estate cerdese un appuntamento musicale di tale importanza – afferma il sindaco Salvo Geraci. Il concerto richiamerà in città migliaia di fans, e per questo – prosegue il primo cittadino – ci stiamo organizzando per accoglierli al meglio. Sarà uno sforzo organizzativo enorme che però ci rende orgogliosi per la straordinaria occasione che avremo di ospitare un gruppo musicale di tale prestigio”. Da pochi mesi è uscito il nuovo album “Venduti” contenente featuring con artisti del calibro di Al Bano, Annalisa, Cham, Eiffel 65, Emma, Paola & Chiara, VillaBanks. Anticipazione del nuovo progetto discografico era già stato il brano L’unica Cosa Che Vuoi (Soulmatical Music / Capitol Records Italy – Universal Music Italy), sintesi perfetta del dualismo stilistico del quartetto salentino tra cassa dritta e testo cantautorale, uscito con l’annuncio Tour – The party Specialists, una grande festa a cielo aperto, prodotta da BPM Concerti e Trident Music, che sta attraversando tutta Italia. L’unica Cosa Che Vuoi è uscita dopo il boom di Heaven (PLATINO) con gli Eiffel 65, pezzo di grande impatto che ha inaugurato il capitolo dance di Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker). Tra i loro singoli di grande successo Tropicana feat. Annalisa (3 PLATINO), Mohicani feat. Baby K (2 PLATINO), Don’t Worry (PLATINO), Karaoke feat. Alessandra Amoroso (6 PLATINO), Mambo Salentino feat. Alessandra Amoroso (3 PLATINO), Per un Milione (4 PLATINO), Non ti dico no feat. Loredana Bertè (2 PLATINO), Portami con te (2 PLATINO), A tre passi da te feat. Alessandra Amoroso (PLATINO), L’importante feat. Otto Ohm (ORO), Il solito italiano feat. J-Ax (ORO). Venduti Tour 2024 celebra Tutta un’altra storia, il nuovo singolo dei Boomdabash, per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy), su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato dal videoclip ufficiale su YouTube. I Boomdabash approfondiscono con Tutta un’altra storia le sfumature più sensibili ed empatiche della loro musica, senza perdere la capacità di affrontare temi complessi con leggerezza e autenticità. Il nuovo coinvolgente singolo mette in musica una potente dichiarazione d’amore dipingendo chiara l’immagine della solidità di un legame che supera ogni ostacolo e incomprensione. L’amore si rafforza attraverso le avversità trovando, giorno dopo giorno, maggiore sicurezza. Qualunque cosa accada “Dimmi solo quando e dove ti aspetterò lì / alla luce del sole mi troverai qui / sarà tutta un’altra storia”.