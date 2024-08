Depotenziato l’Utc a Campobello di Licata.

Il sindaco Vito Terrana:

“L’ufficio tecnico, in una realtà comunale come la nostra – spiega il capo dell’esecutivo -, si configura come “”motore di sviluppo””. A causa degli avvicendamenti e dei pensionamenti del personale susseguitisi negli anni, l’ufficio oggi risulta sprovvisto di personale: in particolare, la mancanza di figure propriamente tecniche penalizza il cittadino sotto vari aspetti, quali la lentezza nell’espletamento delle pratiche edilizie e la difficoltà nella progettazione di nuove opere pubbliche”.

“E’ nostro intendimento – prosegue il sindaco – digitalizzare le pratiche edilizie, attraverso la costituzione di un’apposita piattaforma telematica,

nonchè la costituzione di un apposito Ufficio Lavori pubblici preposto alla presentazione, ricezione e predisposizione di progetti che attingono a fonti di finanziamento pubblico: regionale, nazionale ed europeo”.

Giovanni Blanda