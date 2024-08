Continua all’insegna della musica e del vino l’estate alle Cantine Baglio Oro di Marsala. Con la direzione artistica di Filippo Peralta, è in programma domenica 18 agosto la terza serata di AMMÁRI MUSIC FEST 2024, la rassegna di concerti di qualità con musicisti di altissimo profilo che si tiene in un’atmosfera suggestiva e raffinata in cui gli spettatori possono godere di spettacoli musicali di alto livello, immersi nella bellezza dei vigneti e della cantina. La serata inizierà con una cena a base di prodotti tipici locali, accompagnata dai pregiati vini Baglio Oro, per un’esperienza sensoriale completa che coinvolgerà tutti i sensi.

Il 18 agosto, con inizio alle ore 20, sarà la volta di MAGIC HAT TRIO, con Gino De Vita alla chitarra, Francesco Calì alla fisarmonica e Marcello Leanza al sax e flauto.

Il trio Magic Hat riunisce tre musicisti che vantano un sodalizio artistico che dura da tre decenni, durante i quali hanno esplorato – come percorso individuale e di gruppo – svariati generi musicali. La matrice comune è senza dubbio il jazz, che si presta a perfezione a fornire una cornice armonica di grande efficacia. In essa, i tre musicisti inseriscono di volta in volta quadri sempre diversi: Tango, Choro, Mediterraneo, echi di Classica, e tanto altro. Chitarra, fisarmonica, sax e flauto vi accompagneranno in giro per il mondo in un viaggio sonoro fatto di colori ed emozioni, che salteranno fuori come da un Cappello Magico.

I biglietti per i concerti dell’AMMÁRI MUSIC FEST 2024 sono in prevendita al seguente link: https://www.tickettando.it/Concerti e presso Viaggi Smile, in via dei Mille a Marsala. Per maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente le Cantine Baglio Oro: sito web: bagliooro.it

Il biglietto ha un costo di 60 euro a persona che comprende cena e concerto. La cena è curata da Villa Favorita.