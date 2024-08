Tutto pronto a Campobello di Licata per la “Notte bianca dello Sport Paralimpico” in programma Lunedì 19 Agosto dalle ore 18, organizzata dalla Pro Sport Ravanusa con la collaborazione del Comune di Campobello di Licata, dalla delegazione regionale della FISDIR Sicilia, dall’ACSI Sicilia, dall’FPICB, dalla delegazione ACI di Agrigento la manifestazione è nel suo genere unica in Sicilia, infatti saranno svolte solo discipline sportive paralimpiche.

La manifestazione intende far conoscere e promuovere le discipline sportive paralimpiche ed avviare più giovani possibili alla pratica sportiva.

Si svolgeranno le seguenti discipline sportive: Tennis- calcio balilla- tennis tavolo- bocce- tiro con l’arco e atletica leggera, d’intesa con ACI saranno presento alcune macchine da rally, la serata proseguirà con balli e premiazione finale

Saranno presenti i tecnici federali Federica Faraone tecnico di Tennis Tavolo, Giuseppe Sedita assistente multidisciplinare della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale, Gianni Guarneri tecnico federale specializzato in Tennis, Hellas Fushsova tecnico federale di Tiro con l’arco, Maurilio Vaccaro tecnico paralimpico di equitazione, Giancarlo La Greca delegato tecnico regionale settore atletica leggera paralimpica, Salvatore Palermo arbitro internazionale di Tennis Tavolo, Giuseppina Danile referente della delegazione ACI di Agrigento.

Molte le autorità che saranno presenti dal Sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana all’assessore alla disabilità Noemi Corbo che ha dichiarato: Ritengo che la valorizzazione di ciascun individuo sia fondamentale, indipendentemente dalle proprie caratteristiche e abilità. L’organizzazione dello sport paralimpico, in questa giornata, ha proprio questo intento, permettendo di far esprimere ai ragazzi se stessi e le proprie qualità, rompendo con una mentalità limitante. Ci si potrà rendere conto che c’è tanto da imparare da questi ragazzi poiché hanno tanto da offrire, se solo glielo concediamo.

Io e tutta l’amministrazione comunale teniamo a mantenere e promuovere uno spirito di inclusione, poiché ciascun individuo ha un valore ineguagliabile e quindi unico.

L’appuntamento per tutti è per lunedì prossimo.