A Naro giorno 20 agosto 2024 si terrà un evento speciale nell’ambito dell’Estate Narese 2024: Festa dell’Emigrato. “In collaborazione con la Pro Loco, abbiamo organizzato una visita alla suggestiva Via dei Monasteri, un’opportunità per riscoprire insieme il patrimonio storico e culturale del nostro territorio. Il ritrovo è fissato per le ore 21:00 presso la Piazzetta San Benedetto, di fronte alla Chiesa S.S. Salvatore. Saremo lieti di accogliere i cittadini e i turisti che vorranno partecipare a questa serata dedicata alla valorizzazione delle nostre radici e tradizioni.”, dichiara il sindaco Milco Dalacchi.