Il Sindaco di Campobelo di Licata, Vito Terrana: “”abbiamo voluto incontrare l’ingegnere aerospaziale Samantha Alaimo, nostra concittadina, alla quale abbiamo avuto l’onore di attribuire una targa premio, per il contributo apportato nel suo campo””. Il Sindaco si è congratulato con lei per aver dato lustro alla città anche oltre i confini nazionali””. A Campobello di Licata, i “”cervelli”” non mancano. Eccome! Complimenti a Samantha.

GIOVANNI BLANDA