Digitalvalut è lieta di annunciare il lancio di StealthPhone, il

nostro innovativo telefono di ultima generazione progettato per

garantire il massimo livello di sicurezza e privacy nelle

comunicazioni. Questo dispositivo avanzato, già in uso tra i nostri

associati, rappresenta il culmine di anni di innovazione e rigorosi

test, e sarà presto disponibile grazie alla nostra imminente campagna

di crowdfunding.

Un Progetto Interamente Siciliano

Sotto la guida del Dott. Giuseppe Falsone, esperto di sicurezza

informatica e protezione dei dati, StealthPhone è il risultato del

lavoro di un team altamente qualificato, interamente basato in

Sicilia. Il dispositivo è stato progettato per soddisfare le esigenze

di professionisti e organizzazioni che richiedono una protezione senza

compromessi.

Caratteristiche Tecniche Avanzate

StealthPhone è equipaggiato con il sistema operativo GrapheneOS, che

si basa su Android Open Source Project (AOSP) e offre una sicurezza

eccezionale attraverso miglioramenti come SELinux e sandboxing

avanzati. Le sue principali caratteristiche includono:

Criptografia di Livello Militare: Crittografia AES-256 per proteggere

comunicazioni e dati, sia a riposo che in transito.

Protezione Avanzata della Privacy: Sandboxing delle applicazioni e

interruttori fisici di sicurezza per microfono, fotocamera, Wi-Fi e

Bluetooth.

Sicurezza delle Comunicazioni: VPN integrata e messaggistica sicura

con crittografia end-to-end.

Controllo e Verifica del Firmware: Aggiornamenti regolari e controlli

di integrità per garantire solo software autorizzato.

I Vantaggi di StealthPhone

Sicurezza Totale: Protezione avanzata contro intercettazioni e accessi

non autorizzati.

Controllo Completo: Gli utenti possono gestire direttamente tutte le

funzionalità hardware per prevenire la sorveglianza indesiderata.

Anonymity: Comunicazioni criptate e protette da occhi indiscreti

grazie alla crittografia end-to-end e alla VPN integrata.

Protezione Proattiva: Aggiornamenti e verifiche regolari per mantenere

il dispositivo al passo con le ultime minacce.

Chi Può Beneficiare di StealthPhone?

StealthPhone è progettato per una vasta gamma di utenti che richiedono

il massimo livello di sicurezza:

Professionisti della Sicurezza e della Privacy: Esperti nel settore

della sicurezza informatica e della protezione dei dati.

Imprese e Organizzazioni Governative: Enti con dati sensibili e

segreti commerciali.

Attivisti e Giornalisti: Professionisti che operano in ambienti a rischio.

Operatori del Settore Finanziario e Legale: Aziende e professionisti

con transazioni e dati riservati.

Utenti Individuali Attenti alla Privacy: Chiunque desideri proteggere

la propria vita privata.

Campagna di Crowdfunding e Opportunità di Partecipazione

Per portare StealthPhone al pubblico, lanceremo una campagna di

crowdfunding. Questa iniziativa non solo servirà a raccogliere fondi

per la produzione su larga scala, ma offrirà anche a investitori e

imprenditori l’opportunità di partecipare a una rivoluzione nella

sicurezza mobile. Segui il nostro sito web [link alla campagna] per

dettagli e aggiornamenti.

Invito agli Investitori e ai Partner

Invitiamo investitori e imprenditori a unirsi a noi nella creazione

del business plan e nella definizione delle strategie di mercato.

Questa è un’opportunità unica per contribuire al lancio di un prodotto

innovativo e ad alta sicurezza. Gli investitori potranno partecipare

alle decisioni strategiche e trarre vantaggio dal successo di

StealthPhone.

Per ulteriori dettagli sulla campagna di crowdfunding e sulle

opportunità di partecipazione, visita il nostro sito web [link alla

campagna] o contatta il nostro team di supporto all’indirizzo email

info@digitalvalut.it.