Il 18 luglio 2026 il Centro Culturale Polivalente Michele Abbate di Caltanissetta ospiterà il Sicily Crypto Summit, un appuntamento dedicato a Bitcoin, blockchain, Web3, intelligenza artificiale e nuove tecnologie applicate alla finanza digitale. L’evento, patrocinato dal Comune di Caltanissetta, nasce con l’obiettivo di portare nel cuore della Sicilia un momento di confronto e formazione su alcuni dei temi che stanno trasformando l’economia globale.

Il summit si propone come un ponte tra innovazione e territorio. Non sarà un incontro rivolto esclusivamente agli esperti del settore, ma una giornata pensata anche per imprenditori, studenti, professionisti, aziende, investitori e curiosi che vogliono comprendere meglio come stanno cambiando i mercati digitali e quali opportunità possono nascere anche per il tessuto economico siciliano.

Al centro dell’edizione 2026 ci saranno alcuni dei temi più rilevanti per il futuro della finanza e della tecnologia: la regolamentazione europea MiCA, la tokenizzazione degli asset reali, la finanza decentralizzata, l’analisi on-chain, il trading, la liquidità, le infrastrutture Web3 e il rapporto sempre più stretto tra intelligenza artificiale e blockchain.

La giornata si svolgerà dalle 09:00 alle 23:00 e prevede keynote, panel tematici, networking, area sponsor, lunch e aperitivo. Sono attesi oltre 100 partecipanti e più di 20 speaker tra professionisti, founder, imprenditori ed esperti attivi nei settori crypto, blockchain, compliance, tecnologia e mercati digitali.

Tra i protagonisti annunciati figurano Riccardo Curatolo, founder e CEO di SpazioCrypto e ideatore del Sicily Crypto Summit; Alfredo de Candia, fondatore di Hoken Tech; Alessio Di Maria, creatore del podcast CryptoPub e autore della newsletter The WolfLetter; Salvatore Spadaro, product manager di Scorechain; Salvatore Luciano Furnari, responsabile del dipartimento Web3 dello studio legale Lener & Partners; Angelo Latina, cofondatore di Nexcomply; Giuliano Torregrossa, CTO di Bricks.sh; e Cristoforo Giordano, CEO e fondatore di Nomia.

La presenza di profili provenienti da ambiti diversi permetterà di affrontare il mondo crypto e Web3 da più prospettive: tecnologica, normativa, imprenditoriale, finanziaria e formativa. L’obiettivo è offrire al pubblico non solo una panoramica teorica, ma anche strumenti concreti per capire dove si sta muovendo il settore e quali competenze saranno sempre più importanti nei prossimi anni.

La scelta di Caltanissetta ha anche un significato simbolico. Portare un evento di questo tipo in un’area interna della Sicilia significa affermare che l’innovazione non deve restare confinata ai grandi centri economici o alle capitali tecnologiche. Anche i territori del Sud possono diventare luoghi di confronto, formazione e sviluppo, soprattutto quando riescono a mettere in relazione giovani, imprese, professionisti, istituzioni e nuove tecnologie.

Il Sicily Crypto Summit è ideato da Salvatore Riccardo Curatolo, founder di SpazioCrypto, piattaforma editoriale multilingue attiva in nove mercati internazionali. Dopo un percorso maturato tra comunicazione digitale, mercati globali e innovazione, Curatolo ha scelto di costruire un progetto che riporti competenze e relazioni internazionali in Sicilia, creando un punto d’incontro tra il territorio e le trasformazioni della finanza digitale.

«La Sicilia ha capitale umano, cultura imprenditoriale e potenziale inespresso. Il 2026 è l’anno in cui l’Europa ridefinisce le regole della finanza digitale. Serve un luogo dove il territorio possa capire cosa sta cambiando e come posizionarsi. Il Summit nasce per essere quel luogo», dichiara Salvatore Riccardo Curatolo, founder di SpazioCrypto e ideatore del Sicily Crypto Summit.

L’iniziativa punta a diventare un progetto di lungo periodo, capace di diffondere cultura digitale e finanziaria, favorire il dialogo tra imprese e istituzioni, avvicinare giovani e professionisti alle nuove competenze richieste dal mercato e contribuire alla crescita di un ecosistema dell’innovazione anche nel Mezzogiorno.

I biglietti per il Sicily Crypto Summit 2026 sono disponibili su Luma al link: https://luma.com/bjyzal66

Informazioni evento:

Data: 18 luglio 2026

Orario: 09:00 – 23:00

Luogo: Centro Culturale Polivalente Michele Abbate, Caltanissetta

Sito ufficiale: www.sicilycryptosummit.com

Contatti: marketing@spaziocrypto.com