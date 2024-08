“”Rischi, pericoli, norme di sicurezza e modalità di salvataggio in ambito enologico ed in particolare nelle cantine!”” è il tema del seminario in programma venerdì 30 agosto, a Naro, con inizio alle ore 18,30, presso il castello “”Charamontano””. In apertura i saluti istituzionali del sindaco Milco Dalacchi e Gaetano Aprile, direttore generale Irvo. Moderatore dei lavori l’enologo Gianni Giardina, funzionario direttore dell’Irvo. Interverrà Calogero Licata, assessore comunale. Dibattito e discussione. Le conclusioni saranno tratte da Vincenzo Nicoli, chimico esperto in igiene industriale e spazi.

GIOVANNI BLANDA