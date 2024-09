Tematica del giorno: scuole inagibili a Campobello di Licata. I consiglieri comunali di minoranza Gabriele Brunetto, Dyana Intorre, Giovanni Gioacchino D’Angelo e Antonio Pitruzzella, i primi tre consiglieri comunali di “Uniti per Campobello”” e l’ultimo del Partito democratico, hanno richiesto la convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario, per discutere la grave situazione degli edifici scolastici, in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico 2024-2025. La richiesta nasce dal “”ritardo negli interventi di manutenzione e dalla necessità di garantire la massima trasparenza nell’uso delle risorse recentemente stanziate dall’Assemblea Regionale Siciliana””. I consiglieri propongono inoltre “”l’istituzione di una commissione permanente per monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori. L’obiettivo è informare tempestivamente la cittadinanza e concordare un piano d’azione condiviso per affrontare efficacemente l’emergenza scolastica””.

Giovanni Blanda