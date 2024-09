Ancora disordini nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Alcuni detenuti hanno dato vita ad una violenta protesta che si è trasformata subito dopo in una vera e propria aggressione nei confronti del personale in servizio nella struttura. Tempestivo l’intervento degli agenti della polizia penitenziaria, guidata dal comandante Gesuela Pullara, che tra tante difficoltà sono riusciti a ristabilire la calma e individuare gli esagitati. Nei confronti di cinque detenuti – sia italiani che stranieri – è scattato un nuovo arresto per le ipotesi di reato di resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Ancora momenti di tensione, dunque, nel carcere di Agrigento dove nelle ultime settimane si sono verificati episodi del genere. Qualche giorno fa quattro detenuti hanno distrutto una cella di transito e poi dato fuoco all’interno del reparto. Il Sappe, sindacato della polizia penitenziaria, ha già preannunciato un sit-in per il prossimo 21 settembre: “L’area detentiva è oramai governata da pochissimi poliziotti ai quali gli viene richiesto di vigilare su più postazioni/posti di servizio contemporaneamente, dove tutti fanno tutto, non vi è più alcuna distinzione fra ruoli, ci si arrangia come si può. Il personale è chiaramente stanco, avvilito, demoralizzato praticamente sfiancato”.

Non meno di una settimana fa la deputata del Partito Democratico, Giovanna Iacono, ha fatto un sopralluogo nella struttura denunciando una situazione critica: “Anche ad Agrigento esiste una sproporzione tra popolazione carceraria e agenti di polizia penitenziaria, e la struttura è sovraffollata rispetto alla sua effettiva capienza – aggiunge Iacono – anche a causa della presenza di persone che andrebbero ospitate in strutture adibite alla cura e all’assistenza.”