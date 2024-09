Un incendio è divampato l’altra notte all’interno di un parcheggio antistante la spiaggia di Mollarella distruggendo un furgoncino. Le fiamme si sono propagate aggredendo anche una parete della copertura in legno del parcheggio.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina intervenuti sul posto hanno dovuto faticare non poco per avere ragione del rogo. I danni sono ingenti. I Carabinieri della Compagnia di Licata indagano per risalire alle cause dell’incendio. Nessuna pista esclusa.