“Agrigento capitale italiana della cultura ha portato già un milione di visitatori nella valle dei Templi. Siamo entrati nella top ten dei luoghi della cultura in Italia. Abbiamo superato il museo Egizio di Torino”. Così l’assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Scarpinato, parlando con i giornalisti alla presentazione del progetto “Opportunità e valore strategico del Sistema Parchi archeologici della Sicilia”, organizzato al Museo Salinas di Palermo, alla presenza dei 14 direttori dei parchi archeologici della regione siciliana. Il progetto prevede la costituzione di linee strategiche per la tutela, valorizzazione e fruizione dei siti archeologici regionali che si avviano ad un dialogo per l’attuazione di un unico prodotto culturale. “Il Telamone – prosegue – sta riscuotendo grande pubblicità all’estero”.