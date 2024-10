Salva la vita ad una turista di 72 anni, che rischia di annegare dopo aver accusato un malore in acqua, ma poco dopo viene sanzionato dalla Capitaneria di Porto con una multa di ben 1.032 euro. Protagonista della storia è Saverio Amato, 44 anni, originario di Licata, da ormai quasi venti anni impegnato nel servizio di salvataggio a Venezia. La vicenda risale al 3 settembre scorso ma la trasmissione “Le Iene” si è occupata del caso nella puntata andata in onda ieri sera.

Saverio si è tuffato in acqua davanti il camping Ca Savio dopo aver visto in difficoltà Marianna, una turista slovacca di 72 anni. La donna, grazie all’intervento del bagnino, è stata soccorsa e trasferita in ospedale e le sue condizioni sono stabili e in miglioramento. Poco dopo, però, la doccia gelata per Saverio. Una multa di 1.032 della Capitaneria di Porto che gli contesta il non aver comunicato tempestivamente alle autorità l’operazione di salvataggio. L’inviato de “Le Iene” Filippo Roma ha incontrato l’ammiraglio Filippo Marini che si è detto pronto ad annullare il verbale.