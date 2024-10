Venerdì 11 Ottobre alle 11.30 presso la scuola media Vivaldi di Porto Empedocle, sarà proiettato e discusso il Pitch Trailer JS, ideato dall’ artista empedoclino Vincenzo Grassonelli con la regia di Vito Sugameli. L’artista JS dà il via al tour dalla Scuola Vivaldi: “Esserci. La rinascita dell’uomo” Vincenzo Grassonelli ha scelto di iniziare il tour dalla Scuola Vivaldi, frequentata dal figlio Angelo Grassonelli (interprete di JS bambino nel trailer). “Non solo mi è sembrato giusto partire da qui,” afferma Vincenzo Grassonelli, “ma spero che questo possa ispirare i compagni di classe ad avvicinarsi al mondo dell’arte.” L’artista auspica un nuovo “rinascimento scolastico”. Critica la scuola di oggi, vittima della burocrazia e del business, e sottolinea il declino culturale delle nuove generazioni, che leggono sempre meno. Attraverso il suo messaggio “Esserci. La rinascita dell’uomo”, JS vuole contrastare la “Solitudine Digitale” e riportare l’attenzione sull’esperienza umana autentica. Il tour proseguirà in altri istituti superiori e universitari. Seguite le pagine ufficiali di JS per ulteriori aggiornamenti.

