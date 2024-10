La ASD Al Qattà Sporting Club APS riapre i battenti con le attività sportive per la stagione 2024/25.

L’associazione sportiva canicattinese, che da ben 10 anni opera nello sport e nel sociale, dopo aver ereditato la storia ventennale della ASD PGS Domenico Savio, riapre i corsi di scuola calcio e di pallavolo che si terranno presso la palestra comunale “Mario Mura” in via Sandro Pertini a Canicattì.

L’associazione, che vanta ben 18 tecnici qualificati con la PGS-CONI, la FIGC-LND, la Scuola Sport CONI Nazionale per lo sport inclusivo e laureati in scienze motorie, continua la sua missione.

L’Al Qattà, da 4 anni, è riferimento provinciale per la Scuola del Centro di Orientamento e Avviamento allo Sport del CONI e i propri tecnici sono in formazione continua con il CONI Sicilia.

Le categorie attivate per il calcio a 5 sono:

Primi Calcio/Micro (anno di nascita dal 2018 al 2016)

Pulcini/Mini (anno di nascita dal 2015 al 2014)

Esordienti/Propaganda (anno di nascita dal 2012 al 2013)

Under 15 (anno di nascita dal 2011 al 2010)

Under 17 (anno di nascita dal 2009 al 2008)

Le categorie attivate per la pallavolo sono:

Propaganda (anno di nascita dal 2012 al 2014)

L’associazione parteciperà ai campionati federali della FIGC-LND e ai campionati interprovinciali delle PGS-CONI.

Oltre all’attività sportiva, la ASD Al Qattà Sporting Club, presso l’oratorio salesiano “Don Bosco” in via Casella 1/C – Rione Rovitelli, organizza ogni sabato il Grest Invernale per tutti i tesserati della scuola sport.

Altre novità sono in arrivo: oltre al consolidato Laboratorio Artistico “LabArt” tenuto dai maestri Buccheri Francesco, Scrimali Laura e Lo Cascio Federica, presso l’oratorio inizierà il doposcuola per i ragazzi tesserati, con attività laboratoriali e altre novità che saranno presentate entro la fine di novembre.